Администрация Пензы обнародовала стоимость занятий на стадионе «Зенит»

В администрации Пензы подписали документ, определяющий услуги, которыми можно воспользоваться на обновленном стадионе «Зенит», и их стоимость.

Согласно документу, размещенному на сайте мэрии, час занятия на поле с искусственным покрытием стоит 2800 рублей, с естественным покрытием — 5360. Массовые спортивные мероприятия там же будут стоить 4800 рублей и 8520 рублей соответственно за 60 минут.

Занятия на половине поля с искусственным покрытием — 1400 рублей за час, с естественным — 2680 рублей.

Напомним, стадион «Зенит» реконструировали к Чемпионату мира по футболу. Предполагалось, что он станет тренировочной базой одной из команд, но страны-участницы предпочли более крупные города.