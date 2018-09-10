В Пензенской области водителей наказали за просроченные штрафы

Как сообщает Нижне-Волжское управление Ространснадзора, в Иссе сотрудник ведомства оштрафовал 54-летнего водителя за посадку пассажиров в неустановленных местах. Также на 1000 рублей наказали 30-летнего автолюбителя из Кузнецка за езду без тахогрофа. Эти штрафы мужчины не заплатили вовремя. Поэтому представителям управления пришлось обратиться в суд.

«В суде оба водителя признали вину и заявили о раскаянии. Эти обстоятельства были учтены как смягчающие. В первом случае водитель не работает по трудовому договору и не имеет постоянного источника дохода, поэтому суд посчитал правильным назначить ему обязательные работы на срок 20 часов», — отмечает пресс-служба ведомства.

Кузнецкий автолюбитель работает у индивидуального предпринимателя. Ему предстоит выплатить 2000 рублей.