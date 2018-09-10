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В Пензе перевозчика оштрафовали за парковку маршрутки во дворе

10 сентября в 17:36 252 просмотра
, который осуществляет перевозку пассажиров по маршруту № 149.

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В Пензе наказали предпринимателя, который осуществляет перевозку пассажиров по маршруту № 149.

Как сообщается на сайте Нижне-Волжского управления Ространснадзора, принадлежащая бизнесмену маршрутка парковалась у дома на ул. Олимпийской в Засечном. Однако в лицензии указано, что транспортное средство должно храниться на ул. Ульяновской.

«Таким образом, перевозчик не исключил доступ посторонних лиц к микроавтобусу и самовольное использование его водителем», — отмечают в ведомстве.

Кроме того, предприниматель нарушил порядок заполнения путевого листа того же транспортного средства. В документе не было даты и времени выезда с места постоянной стоянки, показаний одометра.

Суд оштрафовал бизнесмена на 20 000 рублей.


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