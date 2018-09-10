Названа средняя зарплата молодых специалистов в России

Как сообщает портал incrussia.ru со ссылкой на РБК, средний заработок людей возрасте 21 года — 22,1 тыс. рублей. За первые пять лет работы он растет на 17% ежегодно и к 25 годам он достигает 27,7 тыс. рублей.

Самую большую зарплату получают молодые специалисты в Чукотском автономном округе — им готовы предложить 28,3 тыс. рублей в месяц, в Чечне — 27 тысяч, в Магаданской области и на Камчатке — 26,3 тысяч.

Средняя зарплата 21-летнего работника в Москве — 20 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге молодые специалисты получают на тысячу больше.