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В Пензе на «Маяке» открыли новую производственную линию

10 сентября в 17:51 268 просмотров
«Маяк».

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10 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев принял участие в запуске бумагоделательной машины № 6 на предприятии «Маяк».

Глава региона отметил огромную работу руководства и коллектива предприятия, иностранных партнеров из Германии, которая предшествовала запуску оборудования.

«Запуск бумагоделательной машины позволит повысить конкурентоспособность предприятия, сделает его лидером по выпуску данного вида продукции в Российской Федерации и странах СНГ. Сегодняшнее событие еще раз подтверждает то, что зарубежным инвесторам на Пензенской земле работать комфортно. Знаю, что у компании много планов, как губернатор готов и в дальнейшем поддерживать развитие холдинга», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Как сообщает пресс-центр облправительства, губернатор предложил присвоить генеральному директору ОАО «Маяк» Василию Вдонину звание Почетного гражданина Пензенской области.

Напомним, инвестиционный проект по запуску бумагоделательной машины № 6 производительностью до 40 000 тонн в год стал возможен благодаря инвестициям в объеме порядка 4 млрд рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/promyshlennost/106936/

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