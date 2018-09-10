Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» вышла замуж (видео)

Заветное «да» у нее прозвучало также уверено, но только не так громко, как звучит ее победное «да», когда она забивает гол. Один из лучших игроков «Лагуны-УОР» Оксана Пегова теперь Алемайкина. Со своим возлюбленным спортсменка познакомилась на футбольном поле. В детстве они часто вместе гоняли мяч.

«Теперь на первом месте будет семья, а спорт — на втором. Но это не значит, что буду менее ответственно относиться к работе», — сказала она.

Новоиспеченный муж Оксаны — Евгений — очень любит футбол, но профессионально спортом не занимается. По образованию он повар, по профессии — предприниматель. Несмотря на занятость, он всегда находит время, чтобы поддержать свою любимую на соревнованиях.

«Хожу на все домашние игра, потому для моей половинки это очень важно, я это понимаю и стараюсь ее поддерживать», — рассказал он.

Прийти на свадьбу хотели все игроки «Лагуны-УОР», однако сейчас спортсменки на сборах. Поддержать коллегу и подругу получилось у Ирины Родькиной. Она стала свидетельницей невесты.

«Все девчонки рады за нее, поддерживаем и желаем, чтобы все у них в семье было хорошо», — сказала она.

Медового месяца у молодоженов не будет. У «Лагуны-УОР» скоро стартует новый сезон. Оксана не собирается пропускать тренировки, сообщает телеканал «Экспресс».