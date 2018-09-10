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В Пензе на улице Славы прошел фестиваль садоводов (видео)

10 сентября в 19:47 158 просмотров
, в сквере на улице Славы.

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В Пензе прошел фестиваль садоводов. Работники села предлагали городским жителям урожай и продукцию со всех районов области. В этот раз ярмарка открылась недалеко от Ростка, в сквере на улице Славы.

Перед покупкой продавцы предлагали посетителям оценить вкус и качество своего урожая. Цветочный, липовый, гречиховый — одного только меда более десятка сортов. Золотую сладость привезли пчеловоды из нескольких районов Пензенской области.

Крупный и мелкий, зеленый и черный виноград, огромные тыквы, картофель, капуста — от овощей, ягод и фруктов столы просто ломились. Удивить своим урожаем на фестивале садоводов хотели все сельхозпроизводители. И удивляли, например, собственной чурчхелой из Бессоновского района или ежемалиной — из Неверкинского.

«Стараемся создавать новые сорта. Например, ежемалина по сочности не уступает малине, а вкусовые качества ежевики», — рассказала глава личного подсобного хозяйства Диля Ибайдулаева.

Участниками фестиваля садоводов стали не только аграрии, но и муниципальные работники. Представители администрации Земетчинского района привезли с собой не просто овощи и фрукты, а съедобную выставку.

«Это заслуга всего района. У нас очень много помидоров, огурцов, картофеля, моркови. Засуха, конечно, была, но все равно есть урожай», — сказала специалист администрации Земетчинского района Любовь Зебрина.

Предлагали пензенцам свою продукцию и ремесленники.

«Привезли плетеные тарелки разных форм и сувенирные лапти из липы», — рассказал мастер из Мокшанского района Василий Гусев.

Что предлагают, чем гордятся и к чему стремятся местные сельхозпроизводители, увидел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он пообщался с каждым участником фестиваля. Особый спрос был с тех, кому власть оказывала поддержку. Так, глава крестьянско-фермерского хозяйства из Малосердобинского района Марина Кварченко летом получила грант в размере полутора миллионов рублей.

«Пока тянем полив, но скоро еще гектар заложим», — рассказала она.

«Малосердобинский район надо обязательно поддерживать, потому что он небольшой, и таким предпринимателям будем помогать», — сказал Иван Белозерцев.

Фестиваль садоводов Пензенской области приурочили к окончанию дачного сезона. Однако аграриям итоги подводить еще рано, впереди — несколько недель уборочной кампании. Все же предварительно можно сказать, с учетом того, что лето выдалось засушливым, сельскохозяйственные показатели — хорошие.

«Мы уже намолотили 1650 тонн зерна, плюс кукурузы где-то тысяч 100 должны, это отличные показатели, учитывая такой год. Также неплохой картофель вырос», — рассказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

Горожанам готовы снова предложить сельский урожай. Фестиваль садоводов пройдет в Пензе еще раз в ближайшую субботу (0+). Ярмарка также будет работать в сквере на улице Славы, сообщает телеканал «Экспресс».


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