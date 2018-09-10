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Пензенцев приглашают проверить здоровье на открытых площадках города (видео)

10 сентября в 20:06 172 просмотра
«Марафон здоровья» (0+). В минувшие выходные на открытых городских площадках пензенцы смогли получить консультации врачей и пройти различные обследования.

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В Пензе продолжается «Марафон здоровья» (0+). В минувшие выходные на открытых городских площадках пензенцы смогли получить консультации врачей и пройти различные обследования.

На улицах города медработники проводили антропометрию, то есть определяли рост, вес, индекс массы тела всех желающих, проводили экспресс-анализ — оценивали уровень холестерина и глюкозы в крови.

«Желательно, чтобы все сдали кровь на сахар и холестерин, сейчас очень много заболеваний связанных с этим, даже у молодых могут быть. Дальше мы направляем к врачу, он смотрит, есть ли какие-то отклонения, затем принимает необходимое решение», — рассказала медицинская сестра пензенского областного центра медицинской профилактики Сылу Акжигитова.

Заболеваемость, смертность, инвалидизация и больничные листы связаны, в основном, с сердечнососудистой системой, легкими, онкологией и сахарным диабетом", — пояснила врач-педиатр центра медицинской профилактики Анастасия Филюшкина.

Медработники напомнили жителям Пензы, что своевременное выявление признаков заболевания на ранних стадиях — залог успешного лечения. Прием на свежем воздухе вели специалисты областного врачебно-физкультурного диспансера, наркологической больницы, клинического центра специализированных видов медпомощи, врачи центра здоровья и регионального центра медицинской профилактики.

«Здорово, что в выходной день, а то среди недели некогда. Всем не до врачей, все работают или на дачных участках, к воскресенью все начинает болеть. Здесь врач осматривает, измеряет давление, выписывает рекомендации, удобно. Сейчас вот дали рецепт, пойду за лекарством», — сказала жительница Пензы Надежда Селедкова.

«Площадки здоровья» работают по выходным в районе автовокзала, на фонтанной площади, в сквере «Копилка пословиц» и на улице Московской.

Практику подобных приемов специалисты медучреждений продолжат до конца сентября (0+), сообщает телеканал «Экспресс».


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