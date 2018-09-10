Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Фестиваль «Улитка». В Пензе спектакль «Убить Кароля» прошел при аншлаге
Рецензия на фильм «Mamma Mia! 2»
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Вам будет интересно
Наши новости
Футболистка пензенской «Лагуны-УОР» вышла замуж
Пензенцы 15 сентября пробегут «Кросс нации»
Юный кузнечанин вошел в пятерку сильнейших борцов России
Пензенцам продемонстрируют достижения спортшкол
Пензенский «Дизель» начал выступление в чемпионате ВХЛ с поражения
Белозерцев обсудил с руководством РЖД поддержку пензенского регби
Пензенская «Юность» готовится к Кубку России
В Нижнем Ломове готовятся к Спартакиаде трудовых коллективов
Капитаном пензенского «Дизеля» стал Александр Тарасов
«Пенза-Пресс» получило комментарий по банкротству «Зенита»

Пензенскому движению скандинавской ходьбы исполнилось десять лет (видео)

10 сентября в 20:13 138 просмотров
, и глубинке. По случаю юбилея движения в парке имени Белинского организовали физкультурно-оздоровительный праздник «Всенародный поход за здоровьем».

" data-title="Пензенскому движению скандинавской ходьбы исполнилось десять лет — Пенза-пресс, рунет за день">

Скандинавскому движению в Пензе исполнилось десять лет. С каждым годом приверженцев этой техники ходьбы становится все больше. Клубы и спортивные объединения открываются и в городах, и глубинке. По случаю юбилея движения в парке имени Белинского организовали физкультурно-оздоровительный праздник «Всенародный поход за здоровьем».

1500 человек — столько приверженцев насчитывает движение скандинавской ходьбы в Пензенском регионе. Только на территории областного центра работают 14 инструкторов, сформировано 14 взрослых групп и 8 групп начальной школы.

«Когда мы начинали, многие горожане, увидев впервые сподвижников скандинавской ходьбы, думали, что с нами что-то не так, но сегодня, благодаря популяризации этого спорта, никто ни смеется, ни хихикает, а только завидуют», — сказал первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Владимир Жучков.

Активистов движения поздравили с юбилеем творческие коллективы, воспитанники секций художественной гимнастики и каратэ. Последователи боевого искусства отмечают, что в тренировках используют те же упражнения, которые являются базовыми для скандинавской ходьбы.

«Мы организовывали такие тренировки еще 15 лет назад на Сурском водохранилище. Очень много бегали с лыжными палками. Тогда это был обычный метод для развития силы и выносливости. Потом только узнали, что есть такой вид ходьбы», — рассказал президент федерации карате-кекусинкай Пензенской области Владимир Сычин.

Наиболее активных участников физкультурного движения наградили грамотами и благодарностями. На фестивале было решено привлекать к скандинавской ходьбе больше детей. Не исключено, что на следующие областные состязания пенсионеры придут вместе с внуками, сообщает телеканал «Экспресс».


Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...