В Никольске на фестивале стекла презентуют новую скульптуру (видео)

Участники VIII международного симпозиума по «Хрустальное сердце России» (0+) могут сделать из стекла любой арт-объект. На время проведения фестиваля в центр стекольного искусства — Никольск — съехались два десятка молодых и опытных мастеров, которые приступили к работе на нескольких площадках.

Мастера из Латвии, Литвы, а также Никольска — главные участники VIII международного симпозиума по художественному стеклу «Хрустальное сердце России». В 2018 году симпозиум требует от каждого художника быть предельно терпеливым. Если раньше участники создавали до трех произведений за всю конференцию, то теперь в рамках мастер-классов коллег по цеху стеклодувы изготовят целую серию работ.

«Приехали серьезные художники и скульпторы из московской академии имени Строганова, художественно-промышленной академии имени Штиглица, а также студенты никольского колледжа», — рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.

К ним присоединятся студенты пензенского училища имени Савицкого. Основными темами занятий станут изучение техник работы со стеклом, среди которых — художественная роспись, гутная техника стеклоделия, моллирование, фьюзинг и гравировка. Параллельно художники будут заниматься созданием хрустальной скульптуры, которая станет центральной в экспозиции симпозиума.

«Есть эскиз и достаточно мощный фундамент, это прямо перед дворцом Оболенского, между музеем и реставрируемым домом культуры Никольска, который сейчас приобретает свой первозданный вид. Там будет своеобразная площадка, где и будет расположена эта скульптура, думаю, что это будет одно из главных мест», — сказал директор пензенского картинной галереи имени Савицкого Кирилл Застрожный.

Делиться секретами мастера будут на протяжении девяти дней. Ожидается, что 14 сентября на центральной площади Никольска пройдет торжественная церемония открытия стеклянной скульптуры (0+).

С работами всех участников симпозиума желающие смогут познакомиться на выставке изделий в Никольском музее стекла и хрусталя, сообщает телеканал «Экспресс».