Пензячка получила грант на пропаганду донорского движения

В Оренбурге состоялся международный молодежный образовательный форум «Евразия». В нем приняли участие три представителя Пензенской области.

Как сообщили в пресс-центре облправительства, пензячка Валерия Киселева получила на форуме грант в 100 тысяч рублей. Она представила проект «Слово помощи — закрепим делом» (16+), который поможет привлечь молодежь на пропаганду донорского движения.

Всего в форуме приняли участие более 800 людей из России и зарубежа, 14 молодых людей удостоены грантами.

Отмечено, что, по инициативе губернатора Ивана Белозерцева, гранты, полученные в рамках молодежной форумной кампании, будут удвоены за счет средств областного бюджета.