Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Фестиваль «Улитка». В Пензе спектакль «Убить Кароля» прошел при аншлаге
Рецензия на фильм «Mamma Mia! 2»
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Вам будет интересно
Наши новости
Ученые нашли эффективный способ снижения давления
Ученые придумали, как озеленить Сахару и остановить ее рост
Россиянам разрешат тратить на кредиты не больше половины дохода семьи
Найден способ отменить ограничения на провоз жидкостей в самолете
Девушку Тимати обвинили в увеличении ягодиц с помощью фотошопа
Названа средняя зарплата молодых специалистов в России
В России хотят ограничить прокат зарубежного кино
Вологжанка прошла первый этап кастинга «Танцев» на ТНТ
В Саратов приедет Андрей Звягинцев
В Казани медики диагностировали мужчине беременность

Дакота потеряла голос из-за развода с Соколовским — СМИ

11 сентября в 10:31 282 просмотра
«Фабрики звезд» Рита Дакота и Влад Соколовский, прожившие в браке три года, больше не пара. Об этом певица сообщила в августе. Звезда призналась, что муж регулярно изменял ей с разными девушками.

" data-title="Дакота потеряла голос из-за развода с Соколовским — СМИ — Пенза-пресс, рунет за день">

Выпускники «Фабрики звезд» Рита Дакота и Влад Соколовский, прожившие в браке три года, больше не пара. Об этом певица сообщила в августе. Звезда призналась, что муж регулярно изменял ей с разными девушками.

«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — призналась она в соцсети.

Недавно в Instagram она сообщила, что потеряла голос.

«Вы когда-нибудь на стрессе теряли голос? На Видфесте смогла спеть одну песню, вместо трех, а в Печатниках уже фониатр влил мне в связки шприц адреналина, выгребла аж 7 песен, но почти все припевы пела со мной/вместо меня/ многотысячная толпа. […] И вот я до сих пор не знаю, может, зря я это все, и гораздо более профессионально с моей стороны было спеть разочек под фанеру, раз такой форс-мажор», — написала она.

Life.ru связал стресс и потерю голоса с недавним разрывом с мужем.

Фотография: скриншот https://www.instagram.com/p/BneOwiJlmXU/?taken-by=ritadakota

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...