Выпускники «Фабрики звезд» Рита Дакота и Влад Соколовский, прожившие в браке три года, больше не пара. Об этом певица сообщила в августе. Звезда призналась, что муж регулярно изменял ей с разными девушками.

«Оказалось, что Влад изменял мне на протяжении всех наших отношений, изменял мне, когда мы женились и венчались, изменял, когда я была беременна, изменял вплоть до момента, когда я узнала об этом. Это были десятки «девушек», многих из них я знаю лично, многие из них были моими «приятельницами», вхожими в мой дом», — призналась она в соцсети.

Недавно в Instagram она сообщила, что потеряла голос.

«Вы когда-нибудь на стрессе теряли голос? На Видфесте смогла спеть одну песню, вместо трех, а в Печатниках уже фониатр влил мне в связки шприц адреналина, выгребла аж 7 песен, но почти все припевы пела со мной/вместо меня/ многотысячная толпа. […] И вот я до сих пор не знаю, может, зря я это все, и гораздо более профессионально с моей стороны было спеть разочек под фанеру, раз такой форс-мажор», — написала она.

Life.ru связал стресс и потерю голоса с недавним разрывом с мужем.