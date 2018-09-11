Белозерцев посоветовал бизнесмену-новичку изучать опыт крупных предприятий

В частности, глава региона ознакомился с деятельностью местного крестьянско-фермерского хозяйства. Предприятие основал Илдус Таишев в марте 2018 года. Оно специализируется на выпечке хлебобулочных изделий, в том числе — мусульманской кухни. За несколько месяцев работы сотрудники произвели 16 тонн продукции, которую реализовывают в Решетино и поселке Титово.

Иван Белозерцев посоветовал Илдусу Таишеву не только развивать производство, но и посещать более крупные предприятия, где можно изучить новое оборудование для расширения. Также губернатор предложил министру сельского хозяйства области Андрею Бурлакову провести с предпринимателем консультацию по поводу региональных и федеральных программ для развития дела.

Затем Иван Белозерцев осмотрел отремонтированную школу в селе Решетино. Сейчас в ней получают образование 90 детей. Для комфортного обучения в этом году в школе провели ремонт крыши и классов, заменили все окна на пластиковые. На улучшение потрачено шесть миллионов рублей.

Кроме того, в ходе поездки глава региона осмотрел местный фельдшерско-акушерский пункт, который отремонтировали в 2014 году. В настоящее время два фельдшера ежедневно принимают в нем около 20 местных жителей.