В Пензе спасатели пришли на помощь старушке

Около девяти часов вечера 10 сентября в поисково-спасательной службе раздался звонок. Пензячка рассказала, что ее пожилая соседка упала на балконе и не может подняться. Женщина просила о помощи.

Спасатели приехали к одному из домов на улице Одесской, где произошел инцидент. С помощью лестницы они залезли на балкон второго этажа, там они увидели бабушку, ей требовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пенсионерку перенесли на кровать, женщиной занялись сотрудники скорой помощи.