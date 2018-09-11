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В Пензе спасатели пришли на помощь старушке

11 сентября в 11:44 204 просмотра
, пришлось обращаться к спасателям.

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Пожилой жительнице Пензы стало плохо, пришлось обращаться к спасателям.

Около девяти часов вечера 10 сентября в поисково-спасательной службе раздался звонок. Пензячка рассказала, что ее пожилая соседка упала на балконе и не может подняться. Женщина просила о помощи.

Спасатели приехали к одному из домов на улице Одесской, где произошел инцидент. С помощью лестницы они залезли на балкон второго этажа, там они увидели бабушку, ей требовалась помощь медиков, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.

Пенсионерку перенесли на кровать, женщиной занялись сотрудники скорой помощи.


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