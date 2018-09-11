Деньги партии. На что тратят деньги пензенские объединения

Избирательная комиссия Пензенской области подвела итоги финансирования и расходования средств региональных отделений политических партий в первом квартале 2018 года. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало данные и выяснило, из каких источников они финансируются и на что тратят деньги.

Всего в регионе, по данным облизбиркома, зарегистрировано 41 региональное отделение политических партий. Однако 36 из них предоставили по итогам квартала нулевой баланс, а отделение «Интернациональной партии России» вообще не сообщило данные и решением суда было ликвидировано.

На начало года самым богатым отделением было КПРФ — на его счетах лежало более 11 млн рублей. Вторая по «зажиточности» — «Единая Россия», у нее было 6,8 млн рублей.

Они же больше всего получили средств с января по март, правда, здесь соотношение поменялось: «единороссам» перечислили 5,8 млн рублей, коммунистам — 1,4 млн рублей. Эти и другие региональные отделения получали финансирование, в основном, за счет партии, также средства приходили от членских и вступительных взносов, имущества и др.