Деньги партии. На что тратят деньги пензенские объединения

Всего в регионе, по данным облизбиркома, зарегистрировано 41 региональное отделение политических партий. Однако 36 из них предоставили по итогам квартала нулевой баланс, а отделение «Интернациональной партии России» вообще не сообщило данные и решением суда было ликвидировано.
На начало года самым богатым отделением было КПРФ — на его счетах лежало более 11 млн рублей. Вторая по «зажиточности» — «Единая Россия», у нее было 6,8 млн рублей.
Они же больше всего получили средств с января по март, правда, здесь соотношение поменялось: «единороссам» перечислили 5,8 млн рублей, коммунистам — 1,4 млн рублей. Эти и другие региональные отделения получали финансирование, в основном, за счет партии, также средства приходили от членских и вступительных взносов, имущества и др.
На что тратились эти деньги? По данным областного избиркома, основной статьей расходов стало само содержание подразделения, также средства шли на пропагандистскую деятельность, организацию съездов и других партмероприятий.
К концу квартала больше всего средств осталось у коммунистов — 11,4 млн рублей и «единороссов» — 6,6 млн. Намного более скромное положение — у «Справедливой России», «Яблока», «Родины» и ЛДПР.