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Деньги партии. На что тратят деньги пензенские объединения

11 сентября в 13:45 116 просмотров
, из каких источников они финансируются и на что тратят деньги.

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Избирательная комиссия Пензенской области подвела итоги финансирования и расходования средств региональных отделений политических партий в первом квартале 2018 года. ИА «Пенза-Пресс» проанализировало данные и выяснило, из каких источников они финансируются и на что тратят деньги.

Всего в регионе, по данным облизбиркома, зарегистрировано 41 региональное отделение политических партий. Однако 36 из них предоставили по итогам квартала нулевой баланс, а отделение «Интернациональной партии России» вообще не сообщило данные и решением суда было ликвидировано.

На начало года самым богатым отделением было КПРФ — на его счетах лежало более 11 млн рублей. Вторая по «зажиточности» — «Единая Россия», у нее было 6,8 млн рублей.

Они же больше всего получили средств с января по март, правда, здесь соотношение поменялось: «единороссам» перечислили 5,8 млн рублей, коммунистам — 1,4 млн рублей. Эти и другие региональные отделения получали финансирование, в основном, за счет партии, также средства приходили от членских и вступительных взносов, имущества и др.


На что тратились эти деньги? По данным областного избиркома, основной статьей расходов стало само содержание подразделения, также средства шли на пропагандистскую деятельность, организацию съездов и других партмероприятий.

К концу квартала больше всего средств осталось у коммунистов — 11,4 млн рублей и «единороссов» — 6,6 млн. Намного более скромное положение — у «Справедливой России», «Яблока», «Родины» и ЛДПР.

Фотография: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%84-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-913452/

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