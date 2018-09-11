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На ул. Попова вместо мусорки хотят сделать парковку

11 сентября в 11:57 236 просмотров
, где проходит капитальный ремонт дороги.

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Мэр Пензы Виктор Кувайцев 11 сентября осмотрел улицу Попова, где проходит капитальный ремонт дороги.

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящий момент рабочие расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Планируется, что дорога будет иметь две полосы по три с половиной метра.

В ходе осмотра Виктор Кувайцев обратил внимание на контейнерную площадку, которая находится вдоль улицы. Мэр усомнился в ее необходимости.

«Территорию нужно использовать максимально рационально. На этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», — поручил он своему заместителю Магомеду Агамагомедову.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_poruchil_rassmotret_variant_obustroystva_dopolnitelnoy_parkovki_/

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