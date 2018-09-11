На ул. Попова вместо мусорки хотят сделать парковку

Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, в настоящий момент рабочие расширяют проезжую часть и устанавливают бордюры. Планируется, что дорога будет иметь две полосы по три с половиной метра.

В ходе осмотра Виктор Кувайцев обратил внимание на контейнерную площадку, которая находится вдоль улицы. Мэр усомнился в ее необходимости.

«Территорию нужно использовать максимально рационально. На этом месте можно было бы обустроить парковочное пространство, территория позволяет. Рассмотрите такой вариант», — поручил он своему заместителю Магомеду Агамагомедову.