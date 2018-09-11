Пенза на два дня превратится в хороводную столицу

Как сообщает пресс-центр облправительства, участниками фестиваля станут фольклорные певческие и танцевальные ансамбли, сольные исполнители. Среди приглашенных — лауреаты международных и всероссийских конкурсов и фестивалей: вокальный ансамбль «Цветень» (г. Санкт-Петербург), фольклорный ансамбль «Торама» (г. Саранск), народный коллектив, фольклорный ансамбль «Вера» (г. Липецк).

В дни мероприятия будет работать несколько площадок: на Юбилейной площади расположится ярмарка «Завалинка ремесел», здесь же организуют катание на лошадях, у центрального входа филармонии пройдет песенный марафон «Люби свой край и воспевай!».

Вход на мероприятия — свободный.

Концерты будут проходить в здании филармонии. С расписанием выступлений можно ознакомиться здесь.