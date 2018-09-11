Пензенский спектакль «Попугай и веники» получил диплом фестиваля «Улитка»

В Пензе вечером 10 сентября состоялся показ последней постановки в рамках Международного фестиваля камерных спектаклей театров кукол «Улитка». Его закрыла работа худрука и режиссера «Кукольного дома» Владимира Бирюкова «Попугай и веники» (16+).

Спектакль-обладатель «Золотой маски» был удостоен диплома фестиваля «Улитка». Рассказывать о постановке — дело неблагодарное. Его нужно увидеть. Причем, посмотреть нужно каждому. Кажется, что эта история — из 90-х, когда интеллигенты и рабочие вынуждены были зарабатывать кто как мог, чтобы не умереть с голоду. Однако много ли изменилось с тех пор?

Действие происходит на железнодорожном вокзале, где на перроне герои, продавая всякую ерунду, пытаются заработать себе на жизнь.

Страшный холод. Попугай горланит песни, ожидая, что кто-то даст ему копеечку «за мастерство», бабушка торгует семечками и прочей ерундой, супружеская пара (накрашенная и, очевидно, некогда красивая блондинка и ее закодированный муж-алкоголик) — вениками. Это типажи, с которыми каждый сталкивался в своей жизни, видел таких людей среди своих знакомых и близких. Они одиноки и беспомощны. Холод не только снаружи, но и внутри. И это передается зрителю.

Лейтмотивом становится песня Юрия Визбора «А зима будет большая…».

«Попугай и веники» не дает ответа на то, как люди пришли к такой жизни. Но, кажется, выход есть — помогать друг другу и быть чуточку добрее, верить и мечтать.

«Попугай и веники» — мощная эмоциональная постановка, которая возвращает из мира иллюзий на землю.

Напомним, ранее в рамках фестиваля пензенский кукольный дом представил постановку «Убить Кароля» (16+). Также журналисты «Пенза-Пресс» побывали на открытии «Улитки» и пообщались с актером болгарского театра кукол.