Ученые нашли эффективный способ снижения давления

Ученые пришли к выводу, что снизить артериальное давление достаточно просто. По их мнению, нужно правильно питаться и вести активный ораз жизни.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на EurekAlert, данные получили на основе эксперимента, в котором участвовали 129 мужчин и женщин с избыточным весом 40−80 лет. Все они имели высокое артериальное давление.

Участников разделили на три группы. Первым предлагали программу управления весом: тренировки три раза в неделю и специальную диету, основанную на правильном питании. Вторая группа только сидела на диете. Третья вела привычный образ жизни.

В итоге в первой группе люди похудели на 8,5 килограмма, их давление снизилось на 16 и 10 миллиметров (систолическое и диастолическое соответственно). Во второй группе давление упало в среднем на 8 миллиметров, в третьей произошли совсем незначительные изменения.