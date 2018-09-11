«Ростелеком» совместно с «Яндексом» запускают «облачный» тариф

Пользователи получат высокоскоростной доступ в интернет и память на Яндекс. Диске, которая в период пользования тарифом каждый месяц будет увеличиваться на 1 Тб. Таким образом, за год без дополнительной платы можно увеличить облако до 12 Тб.

«Партнерство с «Яндексом» помогло нам разработать сервис с уникальными свойствами и условиями хранения цифровых данных, которые доступны только абонентам «Ростелекома». Все мы создаем и скачиваем огромное количество цифровых данных — фотографии и видео о лучших моментах жизни, любимые кинофильмы и сериалы, аудиокниги и много чего еще. Плюс нам нужен постоянный доступ к контенту с любого из наших гаджетов. Совместный тариф «Облачный» решает наши повседневные задачи, объединяя высокую скорость интернет-доступа и бесконечный Яндекс. Диск», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Руководитель Яндекс. Диска Владимир Русинов напомнил, что облачный сервис хранения появился в 2012 году.

«С тех пор мы стремимся сделать его самым удобным, быстрым и надежным способом хранения файлов и обмена ими. Совместный тариф «Ростелекома» и Диска даёт пользователю не только высокоскоростной доступ в интернет, но и практически бесконечное место в облаке», — подчеркнул он.

Для абонентов «Ростелекома», которые подключат «Облачный», будет доступен улучшенный функционал — Яндекс. Диск Про. Он включает расширенную историю изменений, приоритет при обращениях в службу поддержки, отсутствие лимитов на скачивание файлов с публичных страниц. Также в продвинутой версии нет рекламы.

Подключить тарифный план «Облачный» могут как новые, так и действующие абоненты «Ростелекома». Для жителей Пензенской области стоимость составить от 850 рублей в месяц.

Узнать подробности о тарифе, условиях подключения можно на сайте, в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома», а также по бесплатному телефону 8−800−1000−800.