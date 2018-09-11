Ночью в Белинском районе загорелась баня

Сообщение о пожаре в селе Невежкино поступило на пульт дежурного около четырех часов утра. На улице 60 лет Победы загорелась баня, в результате огонь уничтожил кровлю строения. Пострадавших нет.

На место выехали два пожарных расчета, возгорание ликвидировали три сотрудника МЧС. В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

В пресс-службе регионального управления МЧС в очередной раз предупредили жителей области о том, что следует быть внимательными с огнем, нужно соблюдать правила пожарной безопасности, внимательно эксплуатировать электроприборы.