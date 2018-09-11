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Пензенец помог полиции задержать пьяного водителя

11 сентября в 14:49 336 просмотров
, по его мнению, водителя. Бдительный гражданин заподозрил, что он пьян, и позвонил в полицию.

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Мужчина заметил на одной из улиц Пензы странного, по его мнению, водителя. Бдительный гражданин заподозрил, что он пьян, и позвонил в полицию.

Пензенец рассказал инспекторам, как выглядит автомобиль предполагаемого нарушителя, а сам в это время предпринял меры для остановки нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Какие именно, не уточняется.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель действительно пьян — алкотестер показал более одной промилле.

Оказалось, что 28-летний задержанный ранее уже попадался на подобном. В настоящее время решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела. Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.


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