Пензенец помог полиции задержать пьяного водителя

Мужчина заметил на одной из улиц Пензы странного, по его мнению, водителя. Бдительный гражданин заподозрил, что он пьян, и позвонил в полицию.

Пензенец рассказал инспекторам, как выглядит автомобиль предполагаемого нарушителя, а сам в это время предпринял меры для остановки нетрезвого водителя, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Какие именно, не уточняется.

Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель действительно пьян — алкотестер показал более одной промилле.

Оказалось, что 28-летний задержанный ранее уже попадался на подобном. В настоящее время решается вопрос о возбуждении на него уголовного дела. Мужчине грозит штраф от 200 до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.