Концерт Бузовой в Пензе снова сорвался

29 сентября должен был состояться концерт Ольги Бузовой. Однако сольное выступление «Под звуки поцелуев» (12+) перенесли в очередной раз.

Концерт Ольги Бузовой в городе на Суре переносится на 22 октября. Информация об этом появилась на сайте киноконцертного зала «Пенза». Как пишет 101.ru, в соседних Тамбове и Ульяновске выступления и вовсе отменили.

Напомним, шоу телеведущей скандального проекта «Дом-2» (16+), а с недавних пор и певицы Ольги Бузовой изначально должно было состояться 29 мая. За пару дней до него звезда обратилась к поклонникам через соцсети и сообщила о переносе концерта якобы из-за плотного гастрольного графика.

Изучив сервис, на котором можно приобрести билеты, мы предположили, что истинная причина переноса кроется в низкой продаже билетов. По состоянию на 11 сентября ситуация мало изменилась — зал заполнен меньше, чем на половину.

Дождутся ли наконец своего кумира пензенские поклонники, которые все-таки приобрели билет, неизвестно.