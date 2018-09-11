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Концерт Бузовой в Пензе снова сорвался

11 сентября в 15:19 388 просмотров
«Под звуки поцелуев» (12+) перенесли в очередной раз.

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29 сентября должен был состояться концерт Ольги Бузовой. Однако сольное выступление «Под звуки поцелуев» (12+) перенесли в очередной раз.

Концерт Ольги Бузовой в городе на Суре переносится на 22 октября. Информация об этом появилась на сайте киноконцертного зала «Пенза». Как пишет 101.ru, в соседних Тамбове и Ульяновске выступления и вовсе отменили.

Напомним, шоу телеведущей скандального проекта «Дом-2» (16+), а с недавних пор и певицы Ольги Бузовой изначально должно было состояться 29 мая. За пару дней до него звезда обратилась к поклонникам через соцсети и сообщила о переносе концерта якобы из-за плотного гастрольного графика.

Изучив сервис, на котором можно приобрести билеты, мы предположили, что истинная причина переноса кроется в низкой продаже билетов. По состоянию на 11 сентября ситуация мало изменилась — зал заполнен меньше, чем на половину.

Дождутся ли наконец своего кумира пензенские поклонники, которые все-таки приобрели билет, неизвестно.

Фотография: скриншоты - https://www.youtube.com/watch?v=aSzw81BAofU, http://purchase.kkoncert.ru/hall/10401/

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