Оценку эксперты давали по итогам 2018 года. Они проанализировали девять показателей, характеризующих положение на рынке труда, включая уровень зарплаты, занятость, условия работы, а также его емкость. Таким образом удалось определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для потенциального работника.
Самый высокий индекс труда, предсказуемо, в столицах — Москве (91 балл) и Санкт-Петербурге (89,3). В первой десятке также — Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская области, Красноярский край и Нижегородский регион.
Пензенская область заняла в общероссийском рейтинге 28 место с 57 баллами. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион оказался на пятом месте. Для сравнения, в индексе труда по итогам 2016 года субъект набрал 57,1 балла, 2015-го — 55,1.
Самый плохой результат (индекс менее 15 баллов) — у Республики Алтай, Чечни, Карачаево-Черкесской Республики, Тывы и Ингушетии.