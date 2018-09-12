РИА Рейтинг проанализировало, насколько регионы привлекательны для потенциальных работников. Пензенская область стала одним из самых благоприятных для труда субъектов Приволжского федерального округа.

Оценку эксперты давали по итогам 2018 года. Они проанализировали девять показателей, характеризующих положение на рынке труда, включая уровень зарплаты, занятость, условия работы, а также его емкость. Таким образом удалось определить не только уровень занятости в регионе, но и его привлекательность для потенциального работника.

Самый высокий индекс труда, предсказуемо, в столицах — Москве (91 балл) и Санкт-Петербурге (89,3). В первой десятке также — Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Татарстан, Тюменская, Ленинградская, Сахалинская области, Красноярский край и Нижегородский регион.

Пензенская область заняла в общероссийском рейтинге 28 место с 57 баллами. Среди субъектов Приволжского федерального округа регион оказался на пятом месте. Для сравнения, в индексе труда по итогам 2016 года субъект набрал 57,1 балла, 2015-го — 55,1.

Самый плохой результат (индекс менее 15 баллов) — у Республики Алтай, Чечни, Карачаево-Черкесской Республики, Тывы и Ингушетии.