Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Индекс овощей. Где в Поволжье дешевые помидоры, лук и картошка
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Рецензия на кукольный спектакль «Ваня»
Вам будет интересно
Наши новости
Первоклашки спотыкались на убогом асфальте у лицея № 55. ФОТО
Жительница Засечного жалуется на едкий дым
Появилось видео с места массового ДТП на ул. Злобина
На улице Володарского вспыхнула машина. ВИДЕО
Пензенец рассказал о крупном ДТП на ул. Злобина
«Украл мой взгляд». Пензячка ищет парня, с которым повстречалась на трассе
Водители массово проигнорировали разметку у памятника Победы
В Арбеково грузовик с мороженым сбил велосипедиста
На трассе в Пензе перевернулся грузовик. ФОТО
На ГПЗ в Пензе сбили девушку на «зебре»

В Пензе сняли видео с Land Cruiser, промчавшимся на «красный»

11 сентября в 15:42 258 просмотров

Житель Пензы разместил в Сети видеозапись с водителем-лихачем на дорогой иномарке.

Пользователь под ником Lex 58 опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

Судя по кадрам, машина с регистратором поворачивала на ул. Кирова с ул. Славы, для нее горел «зеленый». В это время по главной дороге, однако на запрещающий сигнал светофора, двигался Land Cruiser Prado. Автору поста удалось вовремя притормозить и избежать столкновения.

Напомним, согласно КоАП, проезд на «красный» грозит водителю штрафом в 1000 рублей. Если же нарушение будет совершено повторно, — 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?v=GclywQkkgy0

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...