В Пензе сняли видео с Land Cruiser, промчавшимся на «красный»

Житель Пензы разместил в Сети видеозапись с водителем-лихачем на дорогой иномарке.

Пользователь под ником Lex 58 опубликовал запись на видеохостинге YouTube.

Судя по кадрам, машина с регистратором поворачивала на ул. Кирова с ул. Славы, для нее горел «зеленый». В это время по главной дороге, однако на запрещающий сигнал светофора, двигался Land Cruiser Prado. Автору поста удалось вовремя притормозить и избежать столкновения.

Напомним, согласно КоАП, проезд на «красный» грозит водителю штрафом в 1000 рублей. Если же нарушение будет совершено повторно, — 5000 рублей либо лишение водительского удостоверения на четыре-шесть месяцев.