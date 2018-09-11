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В Пачелмском районе построят новую школу

11 сентября в 16:09 288 просмотров

11 сентября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел выездной прием для жителей Пачелмского района.

Так, женщина из села Титово заявила о необходимости строительства новой школы. По словам женщины, в населенным пункте живут 100 детей, а через несколько лет их будет еще больше. Кроме того, в местное учебное заведение ходят ребята из соседних сел.

По данным министра образования региона Александра Воронкова, эта школа была построена в1964 году, и ее реконструкция обойдется дороже, чем возведение нового здания. Проектная документация практически готова, нужна только привязка к местности, сообщили в пресс-центре облправительства.

«Проводите эту работу, школу строить будем», — заявил Иван Белозерцев.

Бизнесмен Огван Овакимян попросил содействия в решении финансовой проблемы Пачелмского завода керамзитового гравия. По его словам, речь идет буквально о спасении предприятия, необходимо три с половиной миллиона рублей для восстановления деятельности в прежних объемах.

Иван Белозерцев поставил задачу министру экономики области проработать вопрос, оказать требуемую помощь через региональный фонд «Поручитель».

«Мы не можем допустить закрытия предприятия, рабочие места для людей необходимо сохранить», — сказал он.

Кроме того, жители сел Русско-Никольское и Пачелмы обратились к губернатору с просьбой строительства дорог.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/107075/

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