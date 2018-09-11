На ремонт детского отделения пачелмской больницы выделили 2 млн руб

Глава региона поинтересовался, как в районе организована работа по диспансеризации населения.

«Есть поликлиники, где только записывают граждан, а обследование не проводят, это недопустимо», — подчеркнул он.

С главврачом районной больницы губернатор обсудил проблему дефицита кадров. В настоящее время лечебному учреждению нужны еще два специалиста. Планируется, что в 2019 году туда приедут два выпускника медвуза. Иван Белозерцев поручил решить вопрос с обеспечением их жильем, сообщили в пресс-центре облправительства.



Губернатор добавил, что до конца года должно быть отремонтировано детское отделение. На эти цели выделено более двух миллионов рублей. Также он распорядился подготовить документацию на замену окон в поликлинике.

Иван Белозерцев акцентировал внимание на необходимости повышения квалификации не только врачей, но и медсестер, а также работу с пациентами.

«С людьми надо разговаривать, выяснять суть проблемы и терпеливо объяснять. Из-за того, что у них нет информации от персонала, они зачастую по-своему интерпретируют ситуацию», — пояснил он.