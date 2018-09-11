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Полицейские разогнали две семьи, которые жили в «палатках» в Согласии

11 сентября в 17:00 448 просмотров

В Пензе граждане организовали стихийный лагерь в районе Согласия. Это обнаружили сотрудники полиции в ходе рейда по Железнодорожному району.

По данным пресс-службы регионального управления МВД, в «палатках» жили две семьи, среди них было 11 детей. Люди находились в антисанитарии.

В результате взрослых привлекли к административной отвественности за неисполнение обязанности по воспитанию детей. Также на одного из родителей составили протокол за нахождение в общественном месте в пьяном виде. Мужчину арестовали на двое суток.

Кроме того, в администрацию района направили информацию о том, что нужно привести в порядок территорию, где обнаружили лагерь. В настоящее время граждане уже покинули место. Установлено, что у них есть постоянное место регистрации — в Пензе и Городищенском районе.

Фотография: https://58.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/14394354/

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