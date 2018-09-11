Курсы доллара и евро снова выросли

Центральный Банк РФ установил официальные курсы доллара и евро на 12 сентября.

По данным Банка России, курс доллара вырос с 69,8685 руб. до 69,9744 руб., курс евро — с 80,6702 руб. до 81,3942 руб.

Золото будет стоить 2 686,17 рублей за грамм, серебро — 31,78, платина — 1 775,04, палладий — 2 179,99 руб./гр.