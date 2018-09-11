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В Башмаково мужчина не смог искусить инспектора

11 сентября в 17:59 108 просмотров

В Пензенской области 62-летнего жителя Нижнеломовского района обвинили в покушении на дачу взятки полицейскому при исполнении.

Следствие установило, что в конце июля организация выполняла работы по благоустройству аллеи Славы в поселке Башмаково. На объекте трудились отец и сын, который руководил процессом.

31 июля старший из мужчин узнал, что в ГИБДД намерены составить протокол в отношении их организации по факту несоблюдения требований безопасности дорожного движения при проведении ремонтных работ, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Утром 2 августа он приехал в отделение и попросил начальника и инспектора не составлять протокол. Когда руководитель вышел, мужчина предложил сотруднику полиции 25 тысяч рублей. Однако тот не взял деньги, оставленные на столе.

В настоящее время уголовное дело направили в суд.


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