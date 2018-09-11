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Участники шоу «Танцы» провели для пензенцев урок по сальсе и бачате (видео)

11 сентября в 19:46 220 просмотров
«Красивый сентябрь». Около сотни пензенцев, а также гости из других городов участвовали в мастер-классах по сальсе и бачате. Фестиваль проходил на нескольких площадках. В Доме молодежи для новичков урок провели участники второго сезона телешоу «Танцы» (16+).

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В Пензе впервые прошел трехдневный танцевальный фестиваль «Красивый сентябрь». Около сотни пензенцев, а также гости из других городов участвовали в мастер-классах по сальсе и бачате. Фестиваль проходил на нескольких площадках. В Доме молодежи для новичков урок провели участники второго сезона телешоу «Танцы» (16+).

Пенза закружилась в ритме сальсы. Его называют «танец-флирт», а еще «танец свободы и любви». Ценителей кубинской культуры собрал фестиваль «Septiembre bonito», что в переводе означает «Красивый сентябрь».

«Впервые мы решил провести мастер-класс для тех, кто ни разу не танцевал. Все желающие могли прийти и попробовать себя в этом направлении», — сказал организатор фестиваля Владимир Лизунов.

Мастер-класс для начинающих танцоров провели чемпионы Кубка мира по сальсе Максим и Екатерин Щербаковы. В Пензе они впервые. Приехали из Екатеринбурга. Пара прославилась в 2015 году, тогда они участвовали в известном телешоу «Танцы». Говорят, что любовь к сальсе у них появилась с первого движения.

«Вообще это направление пришло из Латинской Америки, там все очень тесно и тепло общаются друг с другом, вот это атмосфера, энергия и драйв очень важны в сальсе», — рассказали танцоры.

Помимо пензенцев, на мастер-классы фестиваля приехали гости из Саратова, Энгельса, Ульяновска и Твери. В течение трех дней все желающие могли научиться не только движениям кубинской сальсы, но также доминиканской бачаты. Организаторы уверены, что те, кто однажды окунется в латиноамериканскую атмосферу, непременно захотят сделать это еще раз.

«Море эмоций, хорошая физическая нагрузка, плюс новые знакомства, считаю, что это отличное хобби», — сказала участница фестиваля Виталия Филиппова.

Следующий масштабный танцевальный марафон от организаторов фестиваля «Красивый сентябрь» (12+) пройдет в феврале, но и в 2018 году различные танцевальные студии Пензы проведут несколько мастер-классов (12+), сообщает телеканал «Экспресс».


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