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Пензенские предприниматели заявили о себе на фестивале «Город счастья» (видео)

11 сентября в 20:08 186 просмотров
«Город счастья» объединил сотни горожан, а спектакль «Я — счастье» (12+) театра «НитьЯ» прошел с аншлагом.

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Фестиваль «Город счастья» объединил сотни горожан, а спектакль «Я — счастье» (12+) театра «НитьЯ» прошел с аншлагом.

Пока танцоры и певцы приветствовали гостей фестиваля, другие участники презентовали товары и услуги. Для предпринимательского сообщества Пензы это не просто праздник, а площадка, на которой можно заявить о себе.

«Здесь можно пообщаться с потенциальными клиентами, людьми, которых может заинтересовать конкретная продукция. Найти новые перспективы сотрудничества с другими предпринимателями, ну и плюс это отличный способ объединиться и пообщаться», — сказала координатор проекта «Ассоциация собственников бизнеса со смыслом» Марина Шатунова.

Главная задача — развивать социальный тип предпринимательства. Успешный бизнесмен из Саратова и основатель ассоциации Светлана Козырь готова вдохновлять и делиться опытом со всеми желающими.

«На мой взгляд, если человек счастлив и здоров, то он также продуктивен и эффективен, то есть может объединить вокруг себя людей, которые захотят прийти к такому руководителю, предпринимателю, поэтому сегодняшний фестиваль — это демонстрация таких бизнесменов», — рассказала она.

Ассоциации больше года, и за это время она объединила более 200 предпринимателей в пяти городах.

О счастье в этот день говорили и на сцене Дома молодежи. Уникальность «Ассоциации собственников бизнеса со смыслом» в том, что вкладывая все силы в бизнес, коммерсанты не жалеют времени на совместные социально-значимые проекты. Объединив практику, теорию и творчество, они участвуют в организации спектаклей театра «НитьЯ».

Пензенцам показали спектакль-семинар «Я — счастье», который позволяет окунуться в атмосферу осознанной и счастливой семейной жизни. Актеры поговорили со зрителем о человеческих отношениях, состоящих из двух противоположных миров — мужчин и женщин, сообщает телеканал «Экспресс».


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