В Пензе приступили к демонтажу самостроя на Суворова (видео)

Судьба самовольно возведенного здания на улице Суворова решалась на протяжении трех с половиной лет. Застройщик не спешил разбирать конструкцию за свой счет, и в конце лета было принято окончательное решение — выполнить работы за счет городского бюджета. Подрядчик уже приступил к демонтажу.

Железобетонные блоки и перекрытия разрушали с помощью экскаватора с навесным крашером.

«Работы сложны тем, что очень мало рабочего пространства, а так, в общем, все обычно. Здание крепкое, строили так, чтобы стояло, а получилось так, что приходится сносить», — рассказал технический директор подрядной организации Александр Матюнин.

Напомним, дело об административном правонарушении по факту самовольного строительства было возбуждено еще весной 2015 года. В октябре 2016-го суд обязал застройщика снести объект за свой счет, однако работы не были выполнены. В августе 2018 года на сессии Гордумы, обсуждая вопрос незаконных построек в Пензе, депутаты приняли решение направить на демонтаж строения на Суворова бюджетные деньги. Правда, собственник здания самостоятельно приступил к расчистке территории.

«В рамках исполнительного производства он неоднократно привлекался к административной ответственности. В настоящее время в суде находится заявление администрации о возложении обязанностей по сносу на взыскателя, с последующим списанием средств должника», — прокомментировала старший судебный пристав межрайонного отдела по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пензенской области Вера Артемова.

Судебное заседание было назначено на 17 сентября, однако уже до конца этой недели подрядчик планирует завершить работы и вывезти с территории строительный мусор, сообщает телеканал «Экспресс».