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Экспорт российских игрушек достиг рекордных показателей

12 сентября в 09:29 200 просмотров

В первом полугодии 2018-го российские производители вывезли за границу 8,5 тысяч тонн игрушек.

Как пишут «Известия», общая стоимость зарубежных поставок составила 3,85 млрд рублей. Для сравнения, за аналогичный период 2015 года она равнялась 2,9 млрд руб. Таким образом, сейчас побит трехлетний рекорд.

По информации издания, наибольшей популярностью пользуются высокотехнологичные, инновационные игрушки, а также продукция из натуральных, экологически чистых материалов. Интернет-покупателям особенно нравятся российские настольные игры и пазлы, а также товары для обучения детей русскому языку.


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