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В России число холостяков превышает количество незамужних женщин

12 сентября в 10:02 210 просмотров
(ВЦИОМ) посчитали, сколько людей в стране состоят в браке. Об этом пишет ТАСС.

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Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) посчитали, сколько людей в стране состоят в браке. Об этом пишет ТАСС.

Оказалось, что примерно 16% опрошенных мужчин не женаты, и лишь 7% женщин не замужем. В официальном браке состоит половина граждан страны, 10% живут вместе, а 2% имеют долгие отношения, но так и не ведут совместное хозяйство.

Также социологи узнали, где люди чаще всего знакомятся. 30% пар встретились в компании друзей, 20% - на работе. Через интернет нашли свою вторую половинку только 5% опрошенных.

В опросе, который был проведен методом телефонного интервьюирования, приняли участие люди от 18 лет. Всего — 1600 респондентов.


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