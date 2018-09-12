IT-страсти в Пензе. Некоторые детали «дела» Олега Звонова

Одна из самых актуальных тем последних дней — уголовное дело, фигурантом которого стал бывший руководитель АО «Оператор электронного правительства» (ОЭП), генеральный директор IT-кластера «Росоператор» Олег Звонов. По информации СМИ, его подозревают в превышении должностных полномочий. Что это за история и сможет ли ОЭП выбраться из долгов, в эксклюзивном интервью ИА «Пенза-Пресс» рассказал новый руководитель организации Василий Сомов.

Для начала надо разобраться, какая существует взаимосвязь между кластером IT-компаний «Росоператор», руководителем которого называет себя Олег Звонов, и ОЭПом, которым он руководил до недавнего времени. По сути, это отношения подрядчика и субподрядчика. ОЭП имеет дорогие лицензии на осуществление определенных видов деятельности, заключает контракты, а реализуют их специалисты компаний кластера.

Одним из важнейших направлений, которым занимаются ОЭП и «Росоператор», — работа систем фото- и видеофиксации. Она велась по следующей схеме: ОЭП заключал контракты с «Ростелекомом» на поставку оборудования, камер, а установкой и обслуживанием занималась одна из компаний кластера. Она должна была платить за аренду ОЭПу, а тот — уже непосредственно «Ростелекому». И это работало. До поры до времени, а именно до осени 2017 года.

«В один прекрасный момент плата за аренду перестала поступать. Долги начали расти и достигли в итоге более 100 млн. Почему компании не могут рассчитаться, было непонятно, так как оплата по контрактам была осуществлена ГБУ «Безопасный регион» в полном объеме. Но куда делись деньги — неизвестно, господин Звонов этого не объясняет, а просит еще контракты».

В итоге долг повис на ОЭПе, ведь именно он и заключал контракты с «Ростелекомом». Дальше — больше. Свои претензии предъявила налоговая, ей организация под руководством Звонова задолжала 1,4 млн рублей. Еще одним моментом в этой истории стала проверка Счетной палаты, которая выявила многочисленные нарушения [документ имеется в распоряжении редакции].

«В июне Звонов по этим причинам покинул свой пост. Собрание директоров назначило на должность меня. Организацию я принял в сложном положении, с убытками. По итогам 2017 года убыток был 9,7 млн руб., по итогам второго квартала 2018-го — 11,3 млн, хотя по всем отчетам и документам предыдущим руководителем показывалась прибыль. Кроме того, имелась частичная задолженность по зарплате, по аренде помещений технопарка — сумма достигла 2,7 млн рублей».

По словам Василия Сомова, сама система взаимодействия, которая сложилось между ОЭПом и «Росоператором» — рабочая, и могла бы приносить результат, если бы не одно «но».

«Получилось так, что ОЭПу доставались корешки, а «Росоператору» — вершки: зарплату люди получали в здесь, а работали на весь кластер, телефонами пользовался кластер, а оплачивал их ОЭП, долги по аренде — на ОЭПе, а деньги с проекта по фото- видеофиксации получал кластер. Такое ощущение, что ОЭП умышленно топили».

Сейчас ведется работа по спасению организации. По словам Василия Сомова, погашены долги по зарплате за май-июль, оплачиваются текущие счета по аренде помещений в технопарке [однако в связи с накопленной задолженностью ОЭПу отказали в новых помещениях, поэтому пришлось потесниться], выстроено взаимодействие по оплате долга с «Ростелекомом».

«Мы нашли консенсус. Компания «Региональный компьютерный сервис» [входит в кластер «Росоператор"] взяла на себя обязательства по договору цессии [соглашение по отчуждению прав на кредиторскую задолженность другому физическому или юридическому лицу на законном основании] и закрывает долги: 26 млн — перед кировским филиалом, 38 млн — перед ульяновским. 14 млн закрыла по Пензе компания «Информационные системы Поволжья» [также в кластере]. Но теперь ОЭП должен им, хотя все это были долги компании «Веб-оператора» [входит в кластер], который должен ОЭПу 67 млн рублей за эти системы».

Еще одна интересная деталь — некий внутрикластерный займ на 17 млн рублей, который выдал ОЭП тому же «Веб-оператору». Сам по себе он ничем не плох, отмечает Василий Сомов. Только вот на каком основании он выдан, не совсем понятно, как не ясны пока и перспективы его возврата.

Что мы имеем в итоге: по словам Василия Сомова, ОЭП должен кредиторам, в общей сумме, 207 млн рублей, предприятия «Росоператора» должны ОЭПу 185 млн, причем более 70 млн из них висит на том самом «Веб-операторе» [долг по камерам — 67,5 млн и займ — в 16,5 млн]. Казалось бы, расплатись сейчас кластер, и все решится. Но все не так просто.

«Судя по всему, с предприятий кластера начали выводить людей. Они просто хотят уйти на банкротство, и мы получим справку о списании долга».

И в качестве заключения. Мы долго анализировали ситуацию и разбирались в документах, связанных с деятельностью ОЭПа под руководством Олега Звонова и аффилированным с ним кластером «Росоператор». Вывод, который мы сделали, можно сформулировать всего парой слов из известной песни Владимира Высоцкого: «Где деньги, Зин?».

Напомним, о том, что на Олега Звонова завели уголовное дело, стало известно 31 августа. В его квартире и офисе прошли обыски, сообщает ряд СМИ. Мужчину подозревают в превышении полномочий. Подробности дела не разглашаются.