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Пензенец возмущен скоплением пыли на улицах города

12 сентября в 11:00 228 просмотров

Грязные и пыльные улицы — достопримечательность Пензы. Так считает местный житель.

Об этом он написал в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».

«Почему в Пензе так халатно убирают улицы? Нечетная сторона улицы Кирова никогда не моется, просто размазывается грязь. Газоны не поливаются. Даже к 1 сентября город не вымыли. Постоянно вдоль бордюров на проезжей части улиц — полоса из пыли, песка и грязи», — поделился он.

В комментариях мужчину поддержали другие горожане.

«Город утонул в грязи и расклеенных объявлениях», — отметил пензенец.

Информагентство направило по данному факту официальный запрос.


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