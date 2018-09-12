Пензенец возмущен скоплением пыли на улицах города

Об этом он написал в «Жалобной книге» информагентства «Пенза-Пресс».
«Почему в Пензе так халатно убирают улицы? Нечетная сторона улицы Кирова никогда не моется, просто размазывается грязь. Газоны не поливаются. Даже к 1 сентября город не вымыли. Постоянно вдоль бордюров на проезжей части улиц — полоса из пыли, песка и грязи», — поделился он.
В комментариях мужчину поддержали другие горожане.
«Город утонул в грязи и расклеенных объявлениях», — отметил пензенец.
Информагентство направило по данному факту официальный запрос.