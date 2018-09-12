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В бессоновской больнице неправильно хранили особые препараты

12 сентября в 11:51 124 просмотра
«Сурский край — без наркотиков!», в рамках которой прокуратура проверила бессоновскую районную больницу.

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В Пензенской области проходит акция «Сурский край — без наркотиков!», в рамках которой прокуратура проверила бессоновскую районную больницу.

В итоге было обнаружено, что в больнице некоторые наркотические средства и психотропные вещества хранились неправильно, а именно — в холодильнике с маленьким навесным замком. По законодательству положено, чтобы они лежали в запирающемся сейфе не ниже третьего класса устойчивости.

Кроме этого, были допущены некоторые нарушения при ведении журналов регистрации операций, в которых применяли наркотические вещества.

«Также в наркологическом кабинете больницы отсутствовали некоторые необходимые элементы его оснащения: фонендоскоп, прибор для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Чтобы устранить нарушения, прокурор района вынес представление в адрес главврача больницы. В настоящее время оно находится на рассмотрении.


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