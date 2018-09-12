В Пензе нашли утопленника

Тело было обнаружено 11 сентября в 9.50 в районе железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Погибшего мужчину извлекли из воды. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
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В Пензе в реке Сура снова утонул человек.
Тело было обнаружено 11 сентября в 9.50 в районе железнодорожного моста, сообщили в пресс-службе Пензенского пожарно-спасательного центра.
Погибшего мужчину извлекли из воды. Его личность устанавливают сотрудники правоохранительных органов.