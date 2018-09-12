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Иван Белозерцев: Губернатор — не артист, чтобы всем нравиться

12 сентября в 12:26 92 просмотра
«Коммерсант». Глава региона рассказал о развитии субъекта в первом полугодии 2018 года, об инвестициях и своем стиле управления.

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев дал большое интервью газете «Коммерсант». Глава региона рассказал о развитии субъекта в первом полугодии 2018 года, об инвестициях и своем стиле управления.

Так, область оказалась на втором месте в ПФО по темпу роста инвестиций. В экономику региона привлечено более 30 млрд руб., что составляет почти 135% к прошлогоднему периоду, сообщает издание.

«Есть инвесторы, которые в ближайшее время планируют приступить к созданию новых производств. Например, проект группы компаний «Русмолко» по созданию молочно-товарной фермы, племенная фабрика компании «Авиаген Торкейз Рус» с капитальными вложениями в размере 1,9 млрд руб., молочная ферма и элеваторный комплекс фирмы «Восток-Агро». «Грибная компания» вкладывает 1,5 млрд руб. в выращивание грибов-шампиньонов. ООО «Технокорд» запланировало строительство завода по глубокой переработке пшеницы с вложениями в сумме порядка 15 млрд руб. Очень тяжело компания заходит, но мы провели большую работу, надеемся, что начнут работать», — отметил Иван Белозерцев.

По словам главы региона, инвесторов привлекают стабильность, комфортные условия и предоставление льгот проверенным компаниям. Однако, добавил он, важно помогать и начинающим предпринимателям.

Также представитель издания поинтересовался особенностями стиля управления главы региона. В частности, активным вмешательством в дела муниципалитетов.

«Я 7,5 лет проработал в муниципалитете. Поэтому знаю, как строить дороги, устанавливать бордюры, канализационные люки, ремонтировать сети. Собственными ногами все тропинки прошел. Кто может поставить в упрек? […] Есть общественность, которой ничего не нравится. Губернатор — не артист, чтобы всем нравиться. Общественность может тогда предъявить претензии, когда дороги не ремонтируются, освещения нет и так далее. А вот нравится им стиль управления или нет — это их проблемы. Я сам не сижу на месте и не дам, чтобы в муниципальных образованиях была тишь», — цитирует Ивана Белозерцева газета.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/107234/

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