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Пензенский губернатор: Пенсионная реформа назрела

12 сентября в 12:33 372 просмотра
«Коммерсант» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, как он относится к предстоящим изменениям в пенсионном законодательстве.

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В интервью газете «Коммерсант» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, как он относится к предстоящим изменениям в пенсионном законодательстве.

«Пенсионная реформа назрела. Пенсии небольшие, их надо повышать. Поправки должны и потянут изменения многих других законов, которые защитят граждан предпенсионного возраста. Это заставит власть еще больше трудиться над созданием рабочих мест», — цитирует издание главу региона.

По словам Ивана Белозерцева, Пензенская область участвовала в обсуждении, вносила целый комплекс поправок и все они были учтены.

Также в интервью губернатор рассказал об инвестактивности, об уборочной кампании, развитии малого и среднего бизнеса, своем стиле руководства.

Напомним, второе чтение законопроекта по изменениям параметров пенсионной системы состоится в конце сентября.


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