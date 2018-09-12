Пензенский губернатор: Пенсионная реформа назрела

В интервью газете « Коммерсант » губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рассказал, как он относится к предстоящим изменениям в пенсионном законодательстве.

«Пенсионная реформа назрела. Пенсии небольшие, их надо повышать. Поправки должны и потянут изменения многих других законов, которые защитят граждан предпенсионного возраста. Это заставит власть еще больше трудиться над созданием рабочих мест», — цитирует издание главу региона.

По словам Ивана Белозерцева, Пензенская область участвовала в обсуждении, вносила целый комплекс поправок и все они были учтены.

Также в интервью губернатор рассказал об инвестактивности, об уборочной кампании, развитии малого и среднего бизнеса, своем стиле руководства.

Напомним, второе чтение законопроекта по изменениям параметров пенсионной системы состоится в конце сентября.