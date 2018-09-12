Пензенец на спор за год сделал 365 селфи со знакомыми

Житель Пензы Артем Тугушев на личном примере доказал, что селфи может стать не только средством самопиара, но и поводом для встреч с друзьями. Поспорив с приятелем, каждый день в течение года он выкладывал в соцсети фото со своими знакомыми, сопровождая их рассказами о каждом из них.

По словам молодого человека, однажды при обсуждении темы селфи у него завязался спор с приятелем.

«Я сказал, что считаю такие снимки забавой для девушек, которые снимают себя с надутыми губами. В общем, были определенные стереотипы. Тогда мой товарищ поинтересовался, смогу ли я делать селфи за денежное вознаграждение. Это и подтолкнуло нас заключить пари», — рассказал Артем Тугушев.

Молодые люди договорись, что Артем в течение года каждый день будет делать фото со своими знакомыми. При выигрыше он должен был получить от оппонента определенную сумму, при проигрыше — заплатить ему.

«Если быть честным, деньги для меня не стали главной мотивацией. Основным толчком к достижению цели стало следующие обстоятельство. Как-то незадолго до нашего пари один из близких людей упрекнул меня в том, что я часто не довожу до конца начатое дело. В этом была доля правды. Так вот именно этот спор заставил меня доказать самому себе и окружающим, что это не так. Также к каждому снимку я писал историю о человеке, с которым сфотографировался, либо описывал день минувший. А один из знакомых комментировал эти посты, хорошенько подшучивая надо мной. Это не было в правилах нашего уговора, но я посчитал, что это придаст дополнительный интерес», — рассказал Тугушев.

Пензенец признался, что большинство друзей отнеслось к пари положительно. И в целом, сам спор оказался поводом для встреч с людьми, с которыми Артем Тугушев не виделся давно.

«За это время я увиделся со многими друзьями, знакомыми, с которыми не встречался. Приходилось ездить из одного конца города в другой, но это того стоило — очень приятно было увидеть многих спустя долгие годы. Селфи стало экскурсом в прошлое, а теперь — лентой воспоминаний. Я мог бы и дальше продолжать это, не останавливаясь на цифре 365, но у каждой истории должен быть свой хеппи-энд. Самое главное, я доказал себе, что целеустремлен», — добавил он.

Пример молодого человека вдохновил многих горожан. Не исключено, что это в скором времени превратится в некий челлендж.