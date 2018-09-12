В Пензенской области планируют снизить ставки по ипотеке до 5−6%

В настоящее время ввели в эксплуатацию один корпус комплекса, а также завершили первый этап благоустройства территории. Там есть подземный паркинг, детская и спортивная площадки, торговые помещения. Окончательный срок строительства всего ЖК намечен на 2023 год.

«В Пензе многие компании строят качественное жилье, и наше министерство строительства, контролирующие органы обращают на это внимание. Сейчас идет здоровая конкуренция среди строительных компаний. Возводятся современные микрорайоны. Научились создавать комфортное пространство вне дома — на улице, во дворе», — отметил глава региона.

В ходе осмотра объекта Иван Белозерцев пообщался с молодой семьей Францевых, которые приобрели с помощью ипотеки трехкомнатную квартиру в новом доме, воспользовавшись средствами материнского капитала, сообщили в пресс-центре облправительсва.

«Мы запустили Агентство ипотечного кредитования Пензенской области. Из бюджета выделено 60 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке. В ближайшее время будет заключено соглашение с федеральным Агентством ипотечного кредитования, и на следующий год закладываем около 100 миллионов рублей. Мы сможем привлечь из федеральной ипотечной компании еще до 900 миллионов рублей на субсидирование процентной ставки по ипотеке для ряда категорий граждан. Это даст возможность брать кредиты через наше агентство по кредитной ставке 5−6% годовых. Это даст больше возможностей для приобретения жилья», — сказал губернатор.