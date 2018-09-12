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Кузнецкий пенсионер отдал деньги лжецам с «выбитыми зубами»

12 сентября в 13:38 260 просмотров

71-летний житель города Кузнецка Пензенской области стал жертвой обмана. Неизвестные завладели его деньгами.

Пенсионер рассказал полицейским, что у него есть 40-летний сын, который живет не в Пензенской области, поэтому общаются они по телефону. Однажды утром ему позвонил незнакомец, представившись сотрудником Госавтоинспекции, и сообщил, что его отпрыск спровоцировал аварию. Чтобы мужчину не лишали водительского удостоверения, нужно перечислить 20 тысяч рублей.

Собеседник кузнечанина передал трубку другому мужчине — якобы его сыну. Однако пенсионер заподозрил неладное, потому что голос был непохож. На что тот пояснил, что в ДТП выбил зубы, сломал нос, получил травму головы и сейчас его повезут в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

После этого пожилой мужчина решил помочь родственнику, взял деньги и перечислил их через ближайший банкомат по указанным реквизитам. Позвонил сыну он только вечером, так как не хотел беспокоить его лишний раз в больнице. Выяснилось, что мужчина не попадал в аварию.

По факту мошенничества в настоящее время начали проверку. Полицейские устанавливают возможных злоумышленников.


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