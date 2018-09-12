В Пензе самой популярной достопримечательностью оказался «Росток»

МТС подвел итоги использования интерактивного туристического гида «Красная линия» (0+). По данным оператора, за три месяца общее количество переходов на страницы онлайн-экскурсии по Пензе составило почти полторы тысячи. Как оказалось, большей популярностью пользовались достопримечательности, которые вошли в пешеходный маршрут в июле 2018 года.

Самыми популярными туристическими точками «Красной линии» стали монумент «Росток», сквер Пушкина и Фонтанная площадь. Информационные таблички с QR-кодами были установлены рядом с данными объектами менее двух месяцев назад, несмотря на это, суммарное количество переходов по ним составило почти четверть от общего числа посещений страниц «виртуального гида».

Проект «Красная линия» компания МТС запустила в июле 2017 года, поддержку оказало министерство культуры и туризма Пензенской области. Изначально он включал в себя восемь точек: памятник Первопоселенцу, литературный музей, Спасский кафедральный собор, Столыпинский дом, картинную галерею им. Савицкого, сквер Лермонтова, художественное училище и областную библиотеку. Через год «Красная линия» была продолжена еще пятью объектами — мемориалом «Афганские ворота», сквером Пушкина, Пензенским драматическим театром им. Луначарского, монументом «Росток» и Фонтанной площадью. Причем достопримечательности, которые вошли в обновленный маршрут, выбирали пензенцы сами, путем голосования на сайте ИА «Пенза-Пресс».

Чтобы больше узнать о главных пензенских достопримечательностях, достаточно иметь смартфон или планшет с мобильным интернетом и любым приложением для считывания QR-кодов. Наведя камеру устройства на QR-код, расположенный на табличке рядом с памятником или зданием, можно прослушать аудиогид, прочитать текст и посмотреть фото. Интерактивная экскурсия по Пензе доступна для абонентов всех операторов.