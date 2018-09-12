Белозерцев предложил организовать молодежную зону на пл. Ленина

Так, глава региона посетил набережную реки Суры. Сейчас там разбирают старые лестницы и плиты, рабочие начали устраивать откосы. До ноября там планируется сделать ограждение нижней прогулочной зоны, укрепить склон и установить новые лестничные марши. Также в этом году хотят оборудовать пандус близ подвесного моста и поставить светильники в верхней зоне, сообщили в пресс-центре правительства области.

Губернатор акцентировал внимание на отмели, которая образовалась на реке.

«Мы очистили русло Суры с помощью земснаряда, теперь надо убрать появившуюся насыпь. Все должно выглядеть эстетично. Строители работают добросовестно, надлежащее качество — главная задача», — подчеркнул он.





Затем проверяющие прибыли на площадь Ленина, там главе региона продемонстрировали вариант мощения гранитными плитами. Данный объект должны сдать до декабря, Иван Белозерцев поручил ускорить темпы реконструкции.

«Сейчас, пока нет дождей, следует работать в две смены», — сказал он.

После окончания работ площадь должна полностью поменять первоначальный облик, здесь появится зеленая зона, скамейки, освещение, будет протекать «река времени» — символ реки Шолоховка.

Губернатор предложил продумать возможность организации отдельной зоны для молодых людей.

«Давайте идеи, пока еще есть время — объект, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России, пригласите студентов, разработайте интересный и креативный проект», — поставил задачу Иван Белозерцев.