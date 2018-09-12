Белозерцев: Мы всегда будем поддерживать сельских товаропроизводителей
Индекс овощей. Где в Поволжье дешевые помидоры, лук и картошка
Женские заболевания — разговор начистоту. Брифинг с пензенским гинекологом
Рецензия на кукольный спектакль «Ваня»
Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе пересмотрят систему общественного транспорта
Бабушка через суд хотела отобрать подаренную внуку квартиру в Кузнецке
Вера Фейгина просит компьютеры для библиотекарей-блогеров
Улицу Попова и Тропу здоровья может объединить видовая лестница
Депутат Долов предложил охранять школы родительскими патрулями
В Пензенской области планируют снизить ставки по ипотеке до 5−6%
В бессоновской больнице неправильно хранили особые препараты
В Пензе хакатон объединит более сотни айтишников
Пензенец возмущен скоплением пыли на улицах города
В Городе Спутнике продаются квартиры от 840 тысяч рублей

Белозерцев предложил организовать молодежную зону на пл. Ленина

12 сентября в 14:24 308 просмотров
, на которых идет реконструкция.

" data-title="Белозерцев предложил организовать молодежную зону на пл. Ленина — Пенза-пресс, рунет за день">

Губернатор Иван Белозерцев 12 сентября осмотрел главные объекты Пензы, на которых идет реконструкция.

Так, глава региона посетил набережную реки Суры. Сейчас там разбирают старые лестницы и плиты, рабочие начали устраивать откосы. До ноября там планируется сделать ограждение нижней прогулочной зоны, укрепить склон и установить новые лестничные марши. Также в этом году хотят оборудовать пандус близ подвесного моста и поставить светильники в верхней зоне, сообщили в пресс-центре правительства области.

Губернатор акцентировал внимание на отмели, которая образовалась на реке.

«Мы очистили русло Суры с помощью земснаряда, теперь надо убрать появившуюся насыпь. Все должно выглядеть эстетично. Строители работают добросовестно, надлежащее качество — главная задача», — подчеркнул он.



Затем проверяющие прибыли на площадь Ленина, там главе региона продемонстрировали вариант мощения гранитными плитами. Данный объект должны сдать до декабря, Иван Белозерцев поручил ускорить темпы реконструкции.

«Сейчас, пока нет дождей, следует работать в две смены», — сказал он.

После окончания работ площадь должна полностью поменять первоначальный облик, здесь появится зеленая зона, скамейки, освещение, будет протекать «река времени» — символ реки Шолоховка.

Губернатор предложил продумать возможность организации отдельной зоны для молодых людей.

«Давайте идеи, пока еще есть время — объект, у которого может остановиться пара влюбленных, сфотографироваться, который станет местом притяжения людей. Подобные есть в Европе, в крупных городах России, пригласите студентов, разработайте интересный и креативный проект», — поставил задачу Иван Белозерцев.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/stroitelstvo-i-rekonstruktsiya/107294/

Главные новости Пензы на Яндекс.Новостях
Вступай в группу во ВКонтакте о Пензе
Картина дня в Telegram без спама и обсуждений
Подпишись на специальную рассылку новостей ИА «Пенза-Пресс»

Социальные комментарии Cackle
Спецпроекты
Еще...