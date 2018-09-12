Спикер Госдумы поручил до 24 сентября подготовить поправки в пенсионный законопроект

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что рабочая группа по обсуждению изменений пенсионного законодательства должна рассмотреть предложения по улучшению законопроекта и внести поправки в нижнюю палату до 24 сентября.

Он напомнил, что задача группы — взаимодействие с правительством, экспертным и деловыми сообществами, профсоюзами, благодаря которому происходит анализ и обобщение поправок, улучшающих закон.

Вячеслав Володин добавил, что внесенные президентом предложения, касающиеся пенсионной системы, по мнению всех участников рабочей группы, существенно улучшают закон, пишет «Интерфакс».

«Нам необходимо принять решения по целому комплексу вопросов наряду с проектом закона об изменении параметров пенсионной системы и ратификацией 102-й Конвенции Международной организации труда, которая устанавливает норму выплаты пенсий не менее 40% от заработной платы. Это большая работа», — цитирует Вячеслава Володина агентство.

Напомним, законопроект, предполагающий изменение параметров пенсионного законодательства, был принят в первом чтении. Второе чтение запланировано осенью.