Депутат Долов предложил охранять школы родительскими патрулями

В Пензе на заседании комиссии Гордумы 12 сентября депутаты обсудили состояние дел в сфере образования. В частности, затронули тему охраны территории школ.

По словам главы города Николая Тактарова, часто территория образовательных учреждений является местом, где местные жители гуляют и проводят свой досуг. В связи с этим поинтересовался, как она вечером охраняется.

«Все школы являются социокультурными комплексами, территории после занятий не закрываются, наблюдение осуществляют сторожа и вахтеры. Проблем здесь не видим. Закрывать территорию считаем нецелесообразным, но нужен контроль, мы его стараемся осуществлять. Боремся с выгулом собак, но владельцы животных не слушают ни вахтера, ни других жителей, поэтому мы вынуждены пользоваться «тревожной кнопкой» и вызывать полицию», — сообщил начальник городского управления образования Юрий Голодяев.

Депутат Андрей Долов, в свою очередь, предложил подключать к наблюдению за территорией родительские патрули.