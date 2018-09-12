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Вера Фейгина просит компьютеры для библиотекарей-блогеров

12 сентября в 15:39 170 просмотров

Депутаты Гордумы Пензы 12 сентября на заседании комиссии обсудили развитие библиотечного дела.

Как сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина, каждый пятый житель областного центра охвачен библиотечными услугами.

«Средняя зарплата библиотекаря растет, сейчас она составляет 25−27 тысяч рублей, для сравнения, в 2015 году она была 15,5 тысяч рублей. В первый раз за очень долгое время выделены деньги на ремонт библиотек. Предусмотрено порядка 6 млн рублей, но за счет экономии сможем вместо четырех отремонтировать пять учреждений», — рассказала начальник управления культуры.

Она призналась, что одна из проблем — устаревшие компьютеры.

«Библиотеки оказывают и услуги, связанные с интернетом. Будем выходить с просьбой выделить средства на покупку хотя бы нескольких новых компьютеров. Молодежь проводит много времени в интернете. Поэтому все библиотеки присутствуют в Сети, каждый специалист — блогер. Мы рассказываем о культурных событиях, мероприятиях. Считаем важным эту работу продолжить», — пояснила она.

Вера Фейгина уточнила: чтобы поменять все компьютеры, надо 3,5 млн рублей. Однако средства можно выделять поэтапно. Изначально нужно хотя бы 1,5 млн рублей.

Фотография: фото Галины Поповой

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