Вера Фейгина просит компьютеры для библиотекарей-блогеров

Как сообщила начальник городского управления культуры Вера Фейгина, каждый пятый житель областного центра охвачен библиотечными услугами.

«Средняя зарплата библиотекаря растет, сейчас она составляет 25−27 тысяч рублей, для сравнения, в 2015 году она была 15,5 тысяч рублей. В первый раз за очень долгое время выделены деньги на ремонт библиотек. Предусмотрено порядка 6 млн рублей, но за счет экономии сможем вместо четырех отремонтировать пять учреждений», — рассказала начальник управления культуры.

Она призналась, что одна из проблем — устаревшие компьютеры.

«Библиотеки оказывают и услуги, связанные с интернетом. Будем выходить с просьбой выделить средства на покупку хотя бы нескольких новых компьютеров. Молодежь проводит много времени в интернете. Поэтому все библиотеки присутствуют в Сети, каждый специалист — блогер. Мы рассказываем о культурных событиях, мероприятиях. Считаем важным эту работу продолжить», — пояснила она.

Вера Фейгина уточнила: чтобы поменять все компьютеры, надо 3,5 млн рублей. Однако средства можно выделять поэтапно. Изначально нужно хотя бы 1,5 млн рублей.