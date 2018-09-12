На Бауманском мосту в Пензе разбилась иномарка. ВИДЕО

Видеозапись с места ДТП появилась в группе «Пенза.Live» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что поперек дороги стоит автомобиль с сильными механическими повреждениями. Других участников аварии поблизости не наблюдается.

Пользователи узнали иномарку, попавшую в ДТП. В комментариях многие отметили, что владелец машины уже год пытался ее продать, но безуспешно. После случившегося сделать это будет еще труднее, саркастично отметили пензенцы.

Официальной информации по факту происшествия нет.